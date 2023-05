La production totale de lait en 2022 était estimée à plus d'1,6 million de litres.

La production totale de lait en 2022 a été estimée à environ 1,6 million de litres, soit une augmentation de plus d'un pour cent par rapport à 2021, a déclaré le Bureau central des statistiques (CBS). Connées sur la production laitière et l'industrie du miel ont été publiées juste avant la fête juive de Shavouot (Pentecôte), dont une coutume très répandue consiste à consommer des mets lactés.

Le rendement moyen par vache en 2022 était de plus de 12000 litres de lait par an, soit une légère augmentation de 0,6 % par rapport à 2021. Selon les statistiques, la production laitière en Israël est la plus élevée au monde. L'augmentation du nombre de laiteries, malgré la diminution du nombre de granges, résulte d'une augmentation du rendement des unités de production, de l'efficacité structurelle et de la réforme intervenue dans la filière.

L'Association des producteurs de lait a déclaré qu'au cours de la dernière décennie, le nombre de fermes laitières en Israël est passé de 935 à 650. Selon les données, un Israélien consomme en moyenne 165 litres de lait par an, le mois de mai étant le mois où la quantité totale de lait est la plus élevée.

Au cours de la semaine de Shavouot, les achats de produits laitiers ont été multipliés par 2,8. "L'industrie laitière israélienne est l'une des plus avancées au monde, en grande partie grâce aux personnes extraordinaires qui participent à sa production. Tout au long de l'année, nous travaillons à l'intégration de technologies de pointe dans les fermes qui permettent la production continue d'un excellent lait, et qui placent Israël à l'avant-garde du secteur", a déclaré le PDG de l'Organisation des producteurs de lait, Lior Simha.