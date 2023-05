"Les Dee victimes d'une fusillade" : l'avocat Alan Dershowitz engagé "à faire payer CNN"

"CNN et Christiane Amanpour se positionnent constamment contre Israël et essaient de créer une équivalence morale entre terroristes et victimes innocentes"

L'avocat et professeur américain Alan Dershowitz a fait part mardi sur i24NEWS de son intention de plaider l'affaire de la famille Dee, et d'obtenir des dommages et intérêts de CNN. Ces derniers jours, le rabbin Leo Dee a en effet indiqué qu'il envisageait de poursuivre la chaîne américaine, en raison des propos de l'animatrice Christiane Amanpour qui a décrit l'attentat ayant coûté la vie à sa femme et ses deux filles comme "une fusillade". Un terme dont l'usage est particulièrement controversé dans ce cas, puisqu'il laisse entendre qu'il y a eu un échange de coups de feu entre les terroristes et les victimes, alors que celles-ci n'étaient pas armées.

"Ces propos s'inscrivent dans un système narratif dans lequel CNN et Christiane Amanpour sont engagés depuis plus d'une décennie", a affirmé Alan Dershowitz, notant qu'il prenait l'affaire en charge à titre gracieux. "Amanpour crée constamment une équivalence morale entre les terroristes, qui tuent les gens de sang-froid, et les victimes innocentes. Ce n'était ni un lapsus, ni une erreur de bonne foi", a-t-il poursuivi.

L'avocat faisait référence aux conclusions de l'ONG Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America, qui, selon lui, "a documenté une tendance de longue date de CNN et de son animatrice à se positionner constamment contre Israël et à essayer de créer une équivalence morale entre terroristes et victimes innocentes".

"Ce ne sont pas des erreurs, ces propos font partie d'un schéma délibéré. ​​Mais il n'y a aucune équivalence morale entre les personnes qui tirent sur des familles de sang-froid et les personnes qui souffrent à cause du terrorisme. Attendons de voir ce que dira Amanpour, pas dans des excuses scénarisées, mais lors de mon contre-interrogatoire."

"Tout ce qui doit être prouvé, c'est que la famille a souffert de détresse émotionnelle et de préjudice en raison de ces propos, et c'est ce que nous ferons", a-t-il poursuivi, assurant que l'affaire serait l'occasion d'un grand procès contre la ligne éditoriale biaisée de CNN. "Amanpour ne s'est pas excusée pendant des années d'avoir trompé le monde sur le conflit israélo-palestinien et sur le terrorisme. Les victimes ont subi un préjudice énorme, et l'on ne peut pas revenir en arrière. Des excuses n'annulent pas la diffamation", a conclu Alan Dershowitz.

Christiane Amanpour a fait une courte déclaration sur CNN lundi, affirmant qu'elle "s'était mal exprimée" et qu'elle avait écrit au rabbin Dee "pour s'excuser". "Le 10 avril, j'ai fait référence aux meurtres d'une famille israélienne : Lucy, Maia et Rina Dee, l'épouse et les filles du rabbin Leo Dee. Je me suis mal exprimée en disant qu’elles avaient été tuées dans une fusillade", a-t-elle déclaré à l’écran. "J'ai écrit au rabbin Leo Dee pour m'excuser et m'assurer qu'il sache que nous nous excusons pour toute douleur supplémentaire que cela a pu lui causer", a-t-elle conclu.

Invité à réagir sur i24NEWS un peu plus tard, Leo Dee a indiqué que ces excuses n'étaient pas suffisantes et exigé "que CNN change d'attitude envers Israël".

"Cette chaîne continue de dire des contre-vérités sur Israël", a-t-il dit, précisant qu'il envisageait de porter plainte contre CNN et de lui réclamer 1,3 milliard de dollars de dommages et intérêts pour les propos tenus par sa présentatrice et pour son traitement partial des évènements.