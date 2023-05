Ce cancer, incurable, représente 10 % des cancers du sang

Une avancée spectaculaire. C'est en ces termes que les spécialistes décrivent les excellents résultats d'un traitement innovant contre le cancer, mis au point par le professeur Cyril Cohen, chef du laboratoire d'immunologie et d'immunothérapie à l'Université Bar Ilan, en collaboration avec le Pr Polina Stepansky de l'hôpital Hadassah.

Ce traitement, utilisé contre le cancer du myélome, utilise la modification génétique des cellules du système immunitaire des patients, une idée révolutionnaire née dans les années 1980 au Département d'immunologie du professeur Zelig Ashchar, à l'Institut Weizmann des sciences.

"Il s'administre en une fois, après prélèvement et modification des cellules du malade en laboratoire, grâce à un virus que nous avons mis au point. Réinjectés, les globules bancs du patient sont alors capables de lutter contre les cellules cancéreuses", a expliqué le professeur Cohen sur i24NEWS. "Le cancer du myélome, incurable à ce jour, représente environ 1% des cancers et 10 % des cancers du sang. Les résultats que nous avons obtenus constituent donc un immense espoir."

Chaque année, entre 400 et 500 nouveaux patients sont diagnostiqués avec la maladie en Israël, la plupart étant âgés de plus de 70 ans. L'origine de la maladie se trouve dans les globules blancs de type B. Le myélome commence lorsque des plasmocytes sains, qui sont constitués de cellules sanguines, changent et se développent de manière incontrôlable.

En conséquence, la maladie affecte la moelle osseuse, les os, les reins et le système immunitaire. Il y a plus d'une décennie, le traitement du myélome multiple a subi un changement significatif avec le développement de nouveaux médicaments biologiques, mais un traitement susceptible de conduire à une guérison de la maladie n'avait jamais été mis au point.

Les essais cliniques de ce nouveau traitement, débutés en février 2021, sont en phase deux sur les trois nécessaires pour qu'il soit validé par les autorités sanitaires et commercialisé. A terme, le traitement pourrait également être étendu à d'autres types de cancers.