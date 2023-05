Israël : l'ex-Premier ministre Naftali Bennett gagne son procès en diffamation

Le rabbin s'est excusé d'avoir affirmé que lui et sa mère n'étaient pas juifs

L'ancien premier ministre Naftali Bennett a gagné mercredi son procès en diffamation contre un rabbin qui avait affirmé que lui et sa mère n'étaient pas juifs. Le rabbin Ronen Shaulov a publié une déclaration dans laquelle il présente ses excuses pour ses propos et leur diffusion, et admet qu'il sait maintenant qu'ils sont faux.

"Au cours de l'année 2022, j'ai publié contre l'ancien Premier ministre, M. Naftali Bennett, et contre sa mère, Mme Myrna Bennett, des informations que j'ai reçues et qui se sont avérées incorrectes [...] Après vérification, ces propos erronés ont été largement diffusés. Je regrette d'avoir dit ces choses et je m'excuse du fond du cœur auprès de la famille Bennett que leur a causé cette déclaration", a déclaré le rabbin.

Le tribunal statuera sur la question de l'indemnisation. "Il est important que le tribunal envoie un message clair sur sa réticence à accepter la propagation de mensonges, et plus précisément - que les affirmations selon lesquelles M. Bennett n'est pas juif sont un mensonge complet. M. Bennett a déjà déclaré par le passé qu'il fera don de la somme qu'il percevra", ont réagi les avocats de l'ancien Premier ministre Bennett.