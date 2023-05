Israël/Réforme judiciaire : "Nous poursuivrons nos efforts pour parvenir à un accord" (Netanyahou)

"Je crois qu'avec de la bonne et une véritable volonté, il est possible de parvenir à une conclusion qui servira tous les citoyens d'Israël"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a provoqué des remous au sein de la classe politique ce mercredi matin après avoir déclaré dans une interview à Channel 14 que la coalition se concentrerait sur la baisse du coût de la vie, et en exprimant l'espoir de trouver un accord au sujet de la réforme judiciaire. "J'espère que nous réussirons. La coalition sera là pendant quatre ans", a-t-il assuré.

"Nous poursuivrons bien sûr nos efforts pour parvenir à un accord aussi large que possible sur la question de la réforme judiciaire", a réaffirmé le Premier ministre ce mercredi soir. "Je crois qu'avec de la bonne et une véritable volonté, il est possible de parvenir à une conclusion qui servira tous les citoyens d'Israël", a-t-il souligné.

Le président du camp de l'État, Benny Gantz, a fustigé les propos tenus ce mercredi matin en soutenant que Netanyahou est "de nouveau ivre de pouvoir, après avoir adopté un budget qui va nous exploser à la figure".

"Je rappelle à Netanyahou qu'il est stupide de répéter la même action et d'attendre des résultats différents. Si le coup d'État revient sur la table, nous secouerons le pays et l'arrêterons", a-t-il averti.

Yonatan Sindel/Flash90 Le leader du Parti de l'unité nationale Benny Gantz s'adresse aux médias à la Knesset, le 1er mars 2023

"Le coup d'État ne passera pas car nous avons fini par être les marionnettes de Netanyahou. Nous n'avons pas été surpris par ses propos car nous n'avons aucune confiance en lui. Le président doit exiger de Netanyahou une clarification immédiate, publique et claire de sa déclaration dangereuse", a affirmé de son côté le chef de l'opposition, Yaïr Lapid.

AP Photo/Ohad Zwigenberg

Un peu plus tôt, il a critiqué le vote du budget de l'Etat. "Pendant que vous dormiez, le budget le plus nocif et destructeur de l'histoire du pays a été voté. Il n'y a rien là-dedans si ce n'est une extorsion sans fin et une rupture de contrat avec la population servante et ouvrière de l'État d'Israël".