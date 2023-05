"Nous n'obéirons pas à la loi fasciste qui interdit d'agiter des drapeaux palestiniens" (Président de l'Université de Tel-Aviv)

"L'Autorité palestinienne n'est ni un État ennemi, ni une organisation terroriste"

Le président de l'Université de Tel-Aviv, le professeur Ariel Porat, a écrit ce jeudi une lettre pour affirmer qu'il n'appliquera pas la loi visant à expulser définitivement les étudiants qui agitent un drapeau palestinien dans les campus universitaires.

Le projet de loi sera discuté en commission ministérielle pour les affaires législatives ce dimanche. "L'Autorité palestinienne n'est pas un État ennemi et n'est pas une organisation terroriste", a-t-il écrit aux membres du corps professoral. "L'interdiction de faire flotter le drapeau de l'Autorité palestinienne serait inconstitutionnelle, et l'Université de Tel-Aviv ne se considérerait pas obligée d'agir en conséquence". Plus tard, il a appelé les ministres du gouvernement et la procureure générale d'Israël Gali Beharev Miara, à "empêcher la transformation de ce projet de loi fasciste en une véritable loi".

Selon le projet de loi présenté par le député Limor Son Har Melech (Otzma Yehudit, Force juive), un étudiant qui exprime son soutien à une organisation terroriste ou hisse le drapeau de l'Autorité palestinienne ou le drapeau d'un pays ennemi sera suspendu pour une période d'au moins 30 jours. Une récidive entraînera l'exclusion permanente et le refus d'admissibilité à un diplôme pour une période de cinq ans. Il est écrit dans la proposition de loi que "les institutions universitaires sont devenues l'année dernière une étape centrale de l'incitation contre l'État d'Israël".

Yonatan Sindel/Flash90 Limor Son Har Melech assiste à une réunion de la commission de la défense et des affaires étrangères à la Knesset, le 23 février 2023

"À Tel-Aviv, Ben Gourion et les universités hébraïques, les étudiants ont organisé des manifestations explicites en faveur de l'Intifada et, dans certains cas, ont même scandé explicitement des slogans en faveur des terroristes d'organisations terroristes. De plus, le Jour de l'Indépendance en Israël est devenu un jour où de nombreux étudiants arborent les drapeaux de l'organisation terroriste de l'OLP dans des établissements universitaires financés par l'État d'Israël. Il est déraisonnable que des étudiants soient contraints d'étudier aux côtés de ceux qui ont exprimé leur soutien explicite aux attentats terroristes, face à un silence total de la part de la direction des institutions", poursuit la proposition de loi.

"Transformer l'Université en une branche du Shin Bet"

Selon le président de l'Université de Tel-Aviv, une telle loi transformera les campus "en quelque chose de différent de ce que nous avons connu jusqu'à présent". "Plus de discussion ouverte, plus de pluralisme des opinions, plus de patience les uns envers les autres. Celles-ci seront remplacées par la suspicion, l'inimitié et la peur. Nous n'accepterons pas cela", a ajouté le professeur Porat. Le Conseil des présidents d'université (WRA) a également publié une déclaration contre le projet de loi "qui vise à transformer les établissements d'enseignement supérieur en armes de la police israélienne et du Shin Bet, pour les obliger à surveiller les centaines de milliers d'étudiants dans leur région". Selon l'avis de l'avocat Omri Golan, du Bureau juridique du Conseil de l'enseignement supérieur, "le projet de loi soulève d'importantes difficultés juridiques sous divers aspects, notamment les aspects d'égalité ou de liberté d'expression".