Israël/Rahat : l'hébreu ludique pour préparer l'intégration des jeunes bédouins

Il existe des écarts importants entre les Bédouins et la population étudiante générale en Israël

La semaine dernière, le centre communautaire de Rahat, la plus grande ville bédouine d'Israël, a mis en place un programme qui offre des cours d'hébreu aux élèves de CP et CE1 âgés d'environ 6 à 7 ans, afin de préparer au mieux leur intégration et leur avenir dans le pays. Ce cours assez unique en son genre a lieu deux fois par semaine, et chaque session dure deux heures académiques. L’objectif est d’augmenter les chances d'intégration des Bédouins aux études universitaires et plus tard, au marché du travail et combler les lacunes dans les études de langue.

"A l'école, les professeurs donnent juste un avant-goût de la langue hébraïque. Notre objectif avec ce programme est de préparer réellement les élèves à l'apprentissage de l'hébreu dès le CP, avec les lettres, les nombres mais aussi en développant leurs capacités rédactionnelles dans cette langue étrangère à leur langue maternelle", a déclaré Manar Obrah, coordonnatrice du programme, à i24NEWS.

"Cela permet notamment à l'élève d’enrichir les connaissances qu'il reçoit de la part de l'équipe pédagogique à l’école, de manière ludique et expérientielle. Nous ne leur attribuons pas de note et chaque élève évolue à son rythme, avec l'aide de ses amis (en plus du professeur)", ajoute-t-elle, "comme il s'agit de cours à effectif réduit, chaque élève reçoit une vraie attention qui lui donne l’opportunité de progresser rapidement".

Rahat, située près de Beersheva dans le Néguev compte près de 75 000 habitants. De nombreux programmes sont organisés pour améliorer l'enseignement et favoriser la coexistence.

Rana Abo Zaid Cours d'hébreu à Rahat

Pendant les cours, les élèves apprennent l’hébreu notamment via une chanson spécifique qui se réfère aux noms des lettres et à leur forme. A chaque session, les élèves l’écoutent et la répètent jusqu’à la connaître par cœur. Ils utilisent également de la pâte à modeler pour reproduire les lettres qu’ils ont apprises, afin de mieux les assimiler, aux côtés de leur équivalent en arabe.

"Ce programme nous distingue en tant qu’enseignants et communauté qui voulons faciliter l'intégration de la nouvelle génération dans la société israélienne. Ces dernières années, nous avons remarqué une large prise de conscience des parents, de l'importance d'acquérir la langue à un jeune âge et nous le voyons dans le nombre d'élèves qui rejoignent les cours. Les parents attendaient juste que quelqu’un prenne l’initiative car il y a une demande impressionnante", affirme Manar Obrah. "C’est une langue difficile mais très belle, tout comme l’arabe" dit-elle.

Rana Abo Zaid Cours d'hébreu à Rahat

Selon les données du cabinet du Premier ministre, il existe des écarts importants entre les étudiants bédouins et la population étudiante générale en Israël.

Environ un cinquième des enfants bédouins ne fréquentent pas la maternelle, contre un maximum de 2,7 % chez les Juifs. En 2019, le taux d'éligibilité au bac pour être admis à l'université était de 26,7% parmi les Bédouins du Néguev, contre 48,4% parmi le reste des Arabes d’Israël et 72,5 % parmi les Juifs. Les disparités en matière d'éducation persistent encore plus fortement dans le domaine de l'enseignement supérieur : environ 1 % des jeunes Bédouins âgés de 20 à 29 ans reçoivent un diplôme d'études supérieures, contre 3 à 4 % dans le reste de la population arabe.

"La langue hébraïque est un obstacle majeur à l'intégration à l'université et au travail pour nos jeunes. Le centre communautaire s'est donc donné pour mission de promouvoir et de pratiquer l’hébreu. Un apprentissage significatif peut réellement aider les jeunes et changer la donne", a déclaré Fouad Alzeadna, directeur du centre communautaire de Rahat, à i24NEWS.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS