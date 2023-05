Noa Kirel accepte l'invitation de la Pologne après ses propos sur la Shoah

"J'espère qu'ensemble, nous profiterons de cette occasion pour discuter de la commémoration des victimes de l'Holocauste" a déclaré un responsable polonais

La pop star israélienne Noa Kirel a accepté l'invitation de la Pologne à visiter le pays, a déclaré jeudi le vice-ministre des Affaires étrangères polonais. L'invitation fait suite à la controverse suscitée par les commentaires de la représentante israélienne sur l'Holocauste lors du concours Eurovision de la chanson.

Pawel Jablonski a remercié Noa Kirel dans un tweet "d'avoir accepté mon invitation à visiter à nouveau la Pologne".

"J'espère qu'ensemble, nous profiterons de cette occasion pour discuter de l'histoire, de la commémoration des victimes de [l']Holocauste et d'autres crimes de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que de l'avenir - comment inspirer les jeunes Polonais et Israéliens à en apprendre davantage sur l'histoire et à se connaître... Contre les faux stéréotypes », a-t-il écrit.

Les remarques de Kirel sur la Pologne accordant 12 points à Israël à l'Eurovision, où cette dernière a terminé en troisième position, ont suscité des critiques de la part des politiciens polonais.

"Quand la Pologne donne 12 points à Israël, après que presque toute la famille Kirel a été assassinée pendant l'Holocauste, c'est une victoire", a déclaré la pop star de 22 ans à la chaîne de télévision israélienne Kan après le concours .

"Quand ils [la Pologne] m'ont accordé les 12 points, j'ai dit que c'était une victoire pour moi parce que ce qui est arrivé à ma famille pendant l'Holocauste s'est produit sur le sol polonais. Je voulais dire que cela s'est passé sur le sol polonais. Les choses sont en quelque sorte sorties de leur contexte", a-t-elle expliqué plus tard, ajoutant qu'elle rencontrerait le ministre polonais des Affaires étrangères.

En 2019, Noa Kirel a visité Auschwitz-Birkenau, le camp de la mort nazi en Pologne, où des membres de la famille de son père ont été assassinés pendant l'Holocauste. La chanteuse n'a pas encore fait de commentaires quant à son acceptation de l'invitation à revenir en Pologne.