Israël classé troisième pays le plus lent du monde pour les transports

Les bouchons endémiques, la lenteur et l’inefficacité des transports publics sont les principaux problèmes relevés par ce classement

Toute personne ayant déjà vécu en Israël ou connaissant bien la région sait à quel point il faut avoir les nerfs solides lorsqu’il s’agit d’envisager le moindre déplacement dans le pays. Et ce n’est pas une simple vue de l’esprit : Israël vient d’être classé troisième pays le plus lent du monde en terme de transports. L’étude, publiée par Moneybarn place l’État hébreu troisième sur le podium de tête, derrière le Pérou et la Roumanie sur une liste de 49 pays passés en revue.

Plusieurs paramètres ont été examinés, de l’état du traffic routier et des principaux axes à la moyenne des bouchons par mois et la vitesse moyenne des conducteurs, entre autres statistiques.

17 jours d'embouteillages difficiles par an et 40% d'embouteillages modérés la plupart des jours

"L'une des raisons du classement d’Israël à la troisième place est sa moyenne de 17 jours d'embouteillages difficiles par an et 40% d'embouteillages modérés la plupart des jours."

Les bouchons endémiques sur tous les axes routiers semblent être la raison principale pour laquelle le pays est si mal classé. La lenteur des transports individuels ne pouvant être compensée par les transports publics, inefficaces et indisponibles durant le Shabbat. La comparaison est particulièrement frappante avec l’Inde par exemple. Un pays gigantesque (environ 150 fois la taille d’Israël), le plus peuplé du monde et classé 10e avec une note de 6.46.

La première place du classement quant à elle ferait rire bien des New Yorkais ou des habitants de Los Angeles : Moneybarn classe ainsi les États-Unis comme le pays le plus rapide du monde pour les transports. "Les résidents de New York et de Los Angeles peuvent ne pas être d'accord avec nous, mais d'un point de vue global, les États-Unis sont un pays doté de réseaux routiers confortables et de bons services de transport en commun."