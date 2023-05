Israël : la canicule qui sévit dans le pays à l'origine de plusieurs incendies

Les températures ont atteint 35 à 40°C et la visibilité a été diminuée par la poussière et la brume.

Israël a été frappé samedi par une série d'incendies, exacerbés par une canicule et des vents violents. La réserve naturelle de Karmia, située près de la bande de Gaza, a été le théâtre d'un important incendie. Les pompiers sont également intervenus à Har Turan, en Galilée, pour combattre un feu important qui a entraîné l'évacuation des randonneurs. À Akko, dans le nord du pays, un troisième incendie a généré une épaisse fumée, perturbant la circulation.

Les températures ont atteint 35 à 40°C et la visibilité a été diminuée par la poussière et la brume. La présence de nombreux Israéliens qui profitaient du long week-end de Shavouot dans les réserves naturelles a rendu la tâche des soldats du feu plus complexe.

Pour faire face à ces conditions météorologiques défavorables, le commissaire chargé des incendies et des secours a mis en place une interdiction de faire du feu en plein air dès 8 heures du matin. Cette interdiction, qui restera en vigueur pendant 24 heures, vise à réduire le risque d'incendies dans les parcs, les forêts et les réserves naturelles.

En Israël, la majorité des feux de forêt sont causés par négligence humaine. Les longs étés chauds et secs du pays favorisent les incendies de forêt. Avec des prévisions de pluie dans certaines régions du pays, et des conditions qui devraient s'aggraver dimanche et lundi, les autorités ont également indiqué qu'il existait un risque d'inondations soudaines potentiellement dangereuses.

La police recommande d'éviter les lits de rivière et de ne pas tenter de traverser les étendues d'eau en voiture.