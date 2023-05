Le Saar 6 de Tsahal fin prêt pour la bataille navale contre l'Iran

La puissante corvette lance-missiles a notamment pour mission d'assurer la sûreté des routes maritimes, et protéger les plateformes gazières israéliennes

Trois navires de guerre Saar 6, nouveaux fleurons de la marine israélienne, sont opérationnels depuis le mois d'avril. D'un poids de 1 900 tonnes, d'une longueur de 90 mètres et d'une puissance de feu incomparable, ces corvettes commandées en 2015 à l'entreprise allemande Thyssenkrupp, sont équipées de capteurs, de systèmes de guerre électronique embarqués et de missiles Barak 1 et Barak 8, capable d’abattre avions, hélicoptères, drones et missiles jusqu’à 100 km de distance et 16 km d’altitude.

En février 2022, l’entreprise israélienne Rafael a également réussi ses essais avec une version modifiée du système Dôme de Fer spécialement installée sur un Saar 6.

Avec le Saar 6, Israël est fin prêt pour affronter l'Iran dans la prochaine bataille navale qui se profile. La puissante corvette lance-missiles a notamment pour mission d'assurer la sûreté des routes maritimes, et protéger les plateformes gazières israéliennes que le Hezbollah et l’Iran pourraient prendre pour cible, dans le but de déstabiliser l'Etat hébreu.

La semaine dernière, le ministre israélien de la Défense Yoav Galant a révélé que les Gardiens de la révolution accéléraient la transformation de navires marchands iraniens en navires de guerre, pour en faire de véritables bases terroristes flottantes au Moyen-Orient.

L’Iran a aussi pour ambition de s’attaquer aux sous-marins israéliens au moyen des drones armés de torpilles. Au mois d’avril, un drone de combat iranien Karrar a ainsi été aperçu équipé de ce qui ressemblerait à une torpille aérienne américaine Mark 46.