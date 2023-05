Israël : création d'un comité ministériel pour lutter contre le coût de la vie

"Nous allons lutter contre la vie chère par tous les moyens possibles"

Après s'être félicité du vote du budget, garant selon lui de "stabilité économique", Benjamin Netanyahou a annoncé la prochaine mise en place d'un comité ministériel de lutte contre le coût de la vie.

"J'ai chargé le secrétaire de cabinet de présenter, lors du prochain conseil des ministres, un projet de création d'un comité ministériel de lutte contre le coût de la vie. Je dirigerai ce comité, avec le ministre des Finances et le ministre de l'Economie ainsi que d'autres experts et responsables gouvernementaux", a déclaré le chef du gouvernement lors du Conseil des ministres de dimanche.

"Je demanderai à ce comité ministériel de me soumettre une feuille de route claire et détaillée afin de lutter contre la vie chère par tous les moyens possibles, incluant l'encouragement à l'investissement, l'abaissement des tarifs douaniers et la rupture des monopoles", a-t-il précisé, affirmant que la lutte contre le coût de la vie figurait en tête de liste des priorités nationales du gouvernement.

"Nous prendrons des mesures déterminées et énergiques pour faire baisser les prix dans tous les domaines", a promis Benjamin Netanyahou, qui sait que le coût de la vie est la première préoccupation des Israéliens, dont le pouvoir d'achat se réduit comme peau de chagrin face à l'inflation. Les mesures dans ce sens prises jusqu'alors par le gouvernement n'ont pas convaincu et sont jugées bien insuffisantes, aussi bien par les experts que par les consommateurs.

Le Premier ministre a en outre annoncé la création d'un comité ministériel pour répondre aux besoins de la communauté éthiopienne en Israël, alors que le budget voté dernièrement par la coalition a été accusé à plusieurs reprises de négliger ce secteur de la population.