En mai 2021, la coexistence unique qui existait entre Arabes et Juifs dans les villes israéliennes mixtes a volé en éclats lorsque le conflit militaire entre Israël et Gaza a enflammé la violence intercommunautaire dans tout le pays.

Les efforts en cours pour reconstruire le tissu social de ces villes seront au cœur de la troisième conférence internationale annuelle sur la diplomatie religieuse, organisée par le programme d'études supérieures en résolution de conflits, gestion et négociation de l'université Bar-Ilan.

Les autorités religieuses jouent un rôle crucial dans ces efforts. La conférence vise à faire progresser la recherche et la pratique dans le domaine émergent de la diplomatie religieuse, en mettant l'accent sur les défis rencontrés en Israël, ainsi que dans des villes européennes mixtes, telles que Belfast, en Irlande du Nord, et Malmö, en Suède.

L'événement aura lieu mardi 30 mai, de 14h00 à 17h30 sur Zoom.

"La conférence promet d'être une plateforme importante pour échanger des idées, explorer les meilleures pratiques et approfondir notre compréhension du rôle du leadership religieux dans les villes mixtes", déclare le Dr Ben Mollov de l'École de communication et du programme d'études supérieures en gestion, résolution et négociation des conflits de l'Université Bar-Ilan, qui dirige également le projet de l'Université pour l'étude de la religion, de la culture et de la paix.

"La diversité des intervenants et leurs précieuses contributions inspireront des discussions fructueuses et favoriseront l'établissement de liens entre les participants du monde entier. En nous penchant sur les expériences d'Acre, de Belfast et de Malmö, nous espérons glaner des informations précieuses qui pourront être appliquées à d'autres contextes et contribuer à l'avancement de la diplomatie religieuse en tant qu'outil vital pour la construction de la paix", ajoute M. Mollov.

La liste des orateurs comprend des personnes qui ont joué un rôle de premier plan dans la réconciliation, la promotion du dialogue interconfessionnel et le renforcement des relations entre les diverses communautés. Gary Mason, ministre méthodiste à Belfast et fondateur de l'organisation "Rethinking Conflict", partagera sa vaste expérience des efforts de réconciliation entre protestants et catholiques en Irlande du Nord.