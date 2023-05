Israël se prépare à des inondations dans plusieurs régions

D'ici la fin de la semaine, une vague de chaleur devrait s'abattre dans tout le pays

Israël se prépare à une tempête inhabituelle de fin de printemps qui devrait provoquer de fortes pluies dans le sud du pays au cours des prochains jours. D'ordinaire, la saison des pluies dans cette région se termine à la fin du mois de mai et, bien qu'il puisse y avoir de légères pluies ici et là, les fortes pluies sont rares.

La police israélienne a averti la population que les fortes pluies devraient provoquer des crues soudaines dans un certain nombre de zones reculées et populaires pour la randonnée dans le sud et dans la région de la mer Morte et du désert de Judée, appelant les promeneurs à s'en tenir éloignés.

Les automobilistes sont invités à la prudence, à ne pas s'approcher des zones inondables et des réservoirs et à ne pas traverser les cours d'eau. D'ici la fin de la semaine, une vague de chaleur devrait s'abattre dans tout le pays.

Le mois dernier, deux personnes ont été tuées lors de crues soudaines en Israël, tandis que des dizaines de personnes sont restées bloquées dans des zones de basse altitude.

La police israélienne et l’armée ont secouru 36 personnes pendant les inondations et ont retrouvé les corps de deux personnes qui s'étaient noyées près de l'autoroute 40 dans la région du bas Néguev/Arava, près de Nahal Tsihor.