Les photographes ont approché des communautés peu exposées

"Les nomades en société" est la nouvelle exposition inaugurée dimanche dans la plus grande ville bédouine d'Israël, Rahat. Cette exposition est un véritable voyage que proposent cinq photographes Juifs israéliens, très talentueux, au cœur de la société bédouine. Michael Agur, Yael Lichtenstein, Debbie Morag, Miri Nagler et Eli Attias ont photographié avec un oeil de maître la vie bédouine en Israël. Leurs clichés originaux témoignent de la richesse de cette communauté, partagée entre traditions et modernité. Découverte.

L'exposition a lieu jusqu'à la fin juin au gymnase Zahra à Rahat. L'aventure a débuté à partir d'un projet bénévole d'un groupe d'amis qui se sont tournés vers le photographe Eli Attias, pour organiser cet événement culturel loin de toute considération politique.

"Tout a commencé avec des passionnés de photographie, qui sont également impliqués dans la philanthropie et le travail social. Ce sont des universitaires et des personnes qui ont la photographie comme passe-temps", a déclaré Eli Attias.

Centre communautaire de Rahat Exposition Les nomades en société à Rahat

Pendant trois ans, une fois toutes les deux-trois semaines, les photographes se sont rencontrés dans les villes bédouines du pays et ont pris des photos, qui montrent un certain visage de la communauté bédouine, encore peu connu du public. Du nord au sud, les photographes ont parcouru des kilomètres pour capturer des instants de vie, d'histoires et de parcours singuliers qui caractérisent la société bédouine.

"Nous avons voulu documenter la situation actuelle des Bédouins. A travers les photos, nous souhaitions montrer aux Israéliens, les visages et toutes les émotions que nous avons nous-mêmes ressenties au travers de nos voyages dans le pays, afin qu'ils connaissent mieux la société bédouine. Notre mission est de transmettre l'incroyable expérience que nous avons vécue sur le terrain ainsi que les valeurs esthétiques auxquelles nous croyons", a expliqué Eli Attias à i24NEWS.

Centre communautaire de Rahat Exposition Les nomades en société à Rahat

Les photographes ont approché des communautés peu exposées, notamment les femmes, qui sont encore trop peu habituées au devant de la scène. Au fil des rencontres, ils ont découvert en profondeur la société bédouine et son mode de vie, pour pouvoir déceler les différences entre les communautés en fonction du lieu d'habitation.

"L'exposition apporte une touche spéciale concernant la vie des Bédouins. Tous les photographes sont Juifs et pour moi, cela marque une autre étape importante dans le développement de l'art et de la culture à Rahat. Il s'agit également d'exposer aux étudiants de la ville, la vie de leurs frères, à travers l'objectif aimant de l'appareil photo", a déclaré Daniel Alter, conseiller stratégique et culturel à Rahat.

Centre communautaire de Rahat Exposition Les nomades en société à Rahat

Rahat, qui compte près de 75 000 habitants dans le Néguev, multiplie les initiatives culturelles, notamment depuis l'ouverture du Palais culturel, inauguré en février 2022 en présence du président Herzog. Depuis, une programmation riche et variée comprend de nombreuses pièces de théâtre, films et expositions.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS