Cisjordanie : la yeshiva controversée de Homesh déplacée

Les représentants des Israéliens vivant en Cisjordanie estiment que cette construction répare "une vieille injustice"

La yeshiva de l'avant-poste illégal de Homesh en Cisjordanie a été déplacée, avec l'approbation des ministres de la Défense et des Finances israéliens. Pour les représentants des Israéliens vivant en Cisjordanie, la construction de cet édifice sur des terres domaniales répare "une vieille injustice". Homesh avait été évacué en 2005 en vertu de la loi sur le désengagement. Cependant, l'organisation Yesh Din et les propriétaires terriens palestiniens locaux ont critiqué cette construction car elle entrave leur accès aux terres. La Cour suprême a statué en leur faveur, mais cette décision n'a jamais été appliquée par l'État.

La yeshiva a été déplacée sur un terrain de l'État après une bataille juridique menée par les propriétaires palestiniens pour faire démolir l'ancienne yeshiva, qui était située sur leurs terres privées. De leurs côtés, les autorités israéliennes et les activistes de Homesh espèrent que ce déménagement aidera à légaliser l'avant-poste.

La Knesset a récemment approuvé un projet de loi révoquant certaines clauses de la loi de 2005 sur le désengagement qui interdisaient aux Israéliens de résider à Homesh et dans trois autres implantations du nord de la Cisjordanie qui avaient été évacuées au moment du retrait de Gaza. La mesure a été vivement critiquée par le département d'État américain. Les responsables israéliens ont alors souligné qu'il n'était pas question d'autoriser la réimplantation de l'endroit, mais seulement de permettre les études à la yeshiva.

Après l'abrogation de ces clauses, des habitants juifs de la région ont déplacé la yeshiva sur un terrain de l'État. La construction du bâtiment a été rendue possible grâce à des dons provenant d'Israël et du monde entier, et a été menée par les étudiants de la yeshiva et des bénévoles.