Israël : les 75 ans de l'hôpital Sheba à la résidence du président Herzog à Jérusalem

Le centre médical Sheba, le plus grand hôpital d'Israël et classé meilleur hôpital du monde par Newsweek depuis cinq ans, a célébré ses 75 ans à la résidence officielle du président de l'État Isaac Herzog.

Plus de 250 invités de marque du monde entier, ainsi que des membres de la direction du centre médical de Sheba, sous la houlette du directeur général, le professeur Yitshak Kreiss, ont été conviés à participer à cet anniversaire. Plusieurs invités ont également reçu des certificats honorifiques spéciaux pour leur dévouement continu à soutenir les programmes de soins de santé de Sheba.

La délégation du centre médical de Sheba a présenté au président Herzog une vue d'ensemble des percées médicales révolutionnaires, des technologies innovantes et des programmes de recherche novateurs de l'institution. Elle a également souligné le rôle essentiel que joue Sheba dans la transformation des pratiques de soins de santé et son engagement à fournir des soins de la plus haute qualité aux patients.

Rotem Appel/Sheba Global 75 ans de l'hôpital Sheba à la résidence du président Herzog

"Nous croyons de tout cœur que la médecine et la science transcendent les frontières et la politique", a déclaré le professeur Kreiss lors de la cérémonie. "Ce n'est pas pour rien que nous avons choisi le slogan "L'espoir sans frontières" comme boussole morale et nationale qui nous guide dans toutes nos activités au Centre médical Sheba, ainsi que pendant nos missions à l'étranger. Chaque jour, dans les départements du centre médical, juifs, arabes, druzes, chrétiens, laïques, religieux, femmes, hommes, adultes, jeunes et travailleurs handicapés travaillent côte à côte, avec un seul objectif : offrir un véritable espoir à nos patients en Israël et dans le monde entier".

Rotem Appel/Sheba Global 75 ans de Sheba à la résidence du président Herzog

"À bien des égards, l'histoire de Sheba est celle de l'État d'Israël. Les premiers patients de Sheba étaient des soldats et des civils blessés, lors de la lutte pour l'indépendance du pays. Au fur et à mesure que l'État s'est développé, Sheba a fait de même. Au fil des ans, il a évolué pour répondre aux besoins dynamiques de notre pays en mutation. Et il a été en première ligne pour transformer l'État d'Israël en un leader mondial de la recherche médicale de haute qualité, des traitements innovants et des technologies de pointe", a conclu le président Herzog.