Israël : la startup Belong.Life annonce les défis importants auxquels sont confrontés les patients en oncologie

La startup israélienne Belong.Life, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de communautés de patients et de plateformes de soins a annoncé mardi que l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) a publié deux études basées sur des données agrégées qui fournissent des informations clés sur les défis importants auxquels sont confrontés les patients en oncologie, notamment l'altération de la qualité de vie et le risque accru de développer un événement de thrombose associé au cancer.

La première étude examine la prévalence des pratiques comportementales restrictives chez les patients atteints de cancer. La seconde étude s'est intéressée à la sensibilisation des patients au risque accru de thrombose associée au cancer (CAT), une complication potentiellement fatale dans laquelle les propriétés pro-coagulantes des cellules cancéreuses et les traitements anticancéreux contribuent à l'apparition de caillots sanguins. Les données utilisées pour ces études ont été recueillies sur Beating Cancer Together, la plus grande communauté numérique à fort engagement pour les personnes atteintes d'un cancer et leurs soignants, utilisée par un patient atteint d'un cancer sur dix aux États-Unis.

"Nos données agrégées du monde réel mettent en évidence des observations critiques, améliorant la compréhension des véritables parcours des patients et fournissant des informations inestimables pour les médecins, les patients et l'écosystème mondial de l'oncologie", a déclaré le PDG de Belong.Life, Eliran Malki.

La première étude a analysé 1 395 patients recevant un traitement contre le cancer qui ont rempli un questionnaire validé par la division d'oncologie du centre médical Sourasky de Tel Aviv. 73 % des patients ont signalé au moins une limitation de leurs activités quotidiennes.

"La plupart des évaluations de la qualité de vie utilisées aujourd'hui ne mesurent pas la capacité des patients à maintenir des activités quotidiennes normales pendant le traitement, mais se concentrent plutôt sur des critères rigides liés à la santé", explique le Dr Daniel Vorobiof, directeur médical de Belong.Life et coauteur de l'étude.

"La qualité de vie ne peut pas être évaluée uniquement en étudiant les signes et les symptômes. L'objectif de la thérapie anticancéreuse est de donner aux patients la possibilité de mener une vie significative. Cependant, la plupart de nos patients limitent leurs activités quotidiennes d'une manière qui va à l'encontre de cet objectif", a déclaré le professeur Ido Wolf, chef de la division d'oncologie au centre médical de Tel Aviv.

"Ces études mondiales soulignent l'importance d'un accompagnement fiable des patients au cours de leur combat contre le cancer", a ajouté le Dr Daniel Vorobiof, directeur médical de Belong.Life et coauteur des deux études.