L'armée israélienne fête ses 75 ans

Ce mercredi marque les 75 ans de la création de Tsahal, l'armée israélienne. Le 26 mai 1948, le premier Premier ministre, David Ben-Gourion, a signé un décret établissant les Forces de défense israéliennes et le 31 mai 1948, Tsahal a été créée.

Plus de 45 autorités illumineront leurs bâtiments en vert pour marquer le 75e anniversaire de TsahaI et pour annoncer la formation des réservistes.

"L'ordre d'aujourd'hui portant création de Tsahal a été signé avec le serment de ceux qui portent l'uniforme ayant pour mission de défendre le pays. Ce serment est encore prononcé aujourd'hui par les jeunes recrues, et il passe comme un fil rouge entre les générations. Nous continuerons et tiendrons la promesse de nous consacrer tous à la défense de la patrie et à la liberté d'Israël et au maintien de la sécurité du pays et de ses citoyens", a déclaré le chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi.

