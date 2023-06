Israël poursuit sa lutte contre la criminalité dans le secteur arabe

Depuis le début de l'année, les forces de police ont réussi à contrecarrer 29 meurtres planifiés

La police israélienne poursuit la lutte et le traitement sans compromis de la violence et de la criminalité au sein de la minorité arabe, ont déclaré le ministère de la Sécurité nationale et la police israélienne jeudi matin dans un communiqué conjoint.

Israeli police spokesperson Armes saisies dans le secteur arabe

Depuis le début de l'année, les forces de police ont réussi à contrecarrer 29 meurtres planifiés, poursuit le communiqué. Plusieurs suspects ont été arrêtés en possession d'armes chargées alors qu'ils s’apprêtaient à commettre un meurtre ou à participer à une fusillade. La police a ainsi évité à des dizaines de personnes d’être blessées ou tuées, ajoute le communiqué.

Depuis le début de l’année, la police israélienne a saisi des milliers d’armes et de munitions illégales dans la communauté arabe du pays, au cours de 992 interventions. 150 fusils d’assaut, 824 révolvers, 106 explosifs, et plus de 50 000 munitions ont été saisis lors des différentes opérations anticriminelles.

"Nous suivons une approche basée sur la prévention, la détection et le déchiffrage. La police israélienne déploie une multitude de ressources et de technologies diverses pour prévenir et combattre les actions criminelles planifiées, à la fois en déjouant des dizaines de tentatives d'assassinat grâce à des informations précises, et en confisquant des milliers d'armes, dont la saisie empêche leur propagation à travers le pays", a déclaré Shmouel Sharvit, le responsable du renseignement de la police.