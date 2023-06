"Nous devons veiller à ce que la relation entre Israël et les Juifs de la diaspora reste au-dessus de toute controverse politique" (S. Rothman)

"J'appelle le président Herzog à condamner les organisations qui sont prêtes à détruire la relation la plus importante de l'État avec la communauté mondiale"

Le député israélien Simcha Rothman, président de la commission Droit et justice de la Knesset, président de la faction religieuse sioniste de la Knesset s'est exprimé jeudi à propos de l'antisémitisme.

"A l'heure où l'antisémitisme connaît une recrudescence, il est de notre devoir de veiller à ce que la précieuse relation entre l'État d'Israël et les Juifs de la diaspora reste au-dessus de toute controverse politique. Les Juifs de la diaspora sont nos frères et sœurs. Ils ne sont pas, et ne devraient jamais être, un enjeu politique", a-t-il déclaré.

"Aux leaders de la protestation contre le gouvernement démocratiquement élu d'Israël, je dis aujourd'hui : n'est-ce pas suffisant que vous ayez incité à la violence et commis des actes de violence en Israël? J'appelle le président d'Israël, Isaac Herzog, à condamner les organisations qui sont prêtes à détruire la relation la plus importante de l'État d'Israël avec la communauté juive mondiale simplement pour gagner des points dans une lutte politique intérieure", a-t-il poursuivi.

Selon lui, le président Herzog doit également exiger que les dirigeants politiques de l'opposition, les députés Yair Lapid et Benny Gantz, condamnent rapidement et fermement ces actions.