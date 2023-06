Cette semaine, les groupes Osem et Unilever ont encore annoncé une hausse conséquente de leurs prix, qui s'apprête à impacter des centaines de produits

Deux tranches de pain, une omelette, du fromage et des légumes pour le petit-déjeuner, du riz, un blanc de poulet et une salade de légumes pour le midi, et un toast au fromage avec une tomate pour le dîner : voilà le menu journalier recommandé par le ministère de la Santé israélien. Très loin de ce que peuvent s'offrir la plupart des Israéliens, selon une récente étude de l'Université d'Ariel. D'après les données publiées, 60 % de la population n'a pas les moyens d'acheter des aliments sains et nutritifs.

Les conséquences de cet état de fait se font ressentir sur la santé avec des cas toujours plus nombreux de diabète, d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de dépression et de problèmes de fertilité.

L'étude montre également que les difficultés à bien se nourrir sont plus grandes à mesure que l'on s'éloigne de Tel-Aviv et sa banlieue. Le coût de la vie et des denrées alimentaires qui ne cessent de croître devraient encore aggraver la situation. Cette semaine, les groupes Osem et Unilever ont encore annoncé une hausse conséquente de leurs prix, qui s'apprête à impacter des centaines de produits.