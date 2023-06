Israël : la société de taxis Gett va indemniser des chauffeurs arabes pour discrimination

En cause, un service proposé afin de satisfaire les préférences religieuses de la clientèle orthodoxe

La société de taxis Gett devra verser six millions de shekels (1,5 million d'euros) à des chauffeurs arabes basés à Jérusalem. Ce compromis fait suite à trois ans de négociations entre la direction de l'entreprise israélienne, les conducteurs arabes et un passager juif.

Ce dernier avait déposé un recours en action collective contre l'option "Mehadrin" de l'application, proposant aux clients juifs orthodoxes des chauffeurs engagés à ne pas travailler le shabbat, de manière à satisfaire leurs préférences religieuses. Ce service n'était donc disponible que les jours ouvrables, et non durant le shabbat et les fêtes juives, excluant de fait les chauffeurs arabes.

L'accord signé cette semaine met fin à la longue procédure pour discrimination intentée contre Gett par le Centre d'action religieuse, bras juridique du Mouvement pour la réforme et le judaïsme progressiste. Au total, quelques 2 800 chauffeurs devraient être indemnisés, à hauteur de 1 000 à 16 000 shekels chacun. Gett a par ailleurs fermé son service Mehadrin, mis en place en 2015.