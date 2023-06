L'actrice Gal Gadot révèle souffrir du syndrome de l'imposteur

"Je me dis toujours 'J'espère qu'ils vont aimer'"

La célèbre actrice israélienne Gal Gadot a révélé dans une interview au magazine L'Officiel souffrir du syndrome de l'imposteur, un sentiment auto-entretenu d'incompétence et de doute en sa personne et ses compétences, et qui persiste malgré les succès.

"C'est drôle, j'ai toujours l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur. Je me sens tellement chanceuse de pouvoir faire ce que j'aime vraiment", a déclaré Gal, affirmant qu'elle doutait d'elle-même et craignait les réactions de ceux qui l'entouraient.

"Je me dis toujours 'J'espère qu'ils vont aimer', pas une seule fois je ne dis avec certitude : 'Ils vont aimer'", révèle t-elle.

Eden Shohat/Israeli American Council Gal Gadot

Le mois dernier, le Conseil israélo-américain et le consulat d'Israël à Los Angeles ont rendu hommage à Gal Gadot et à d'éminents Américains d'origine israélienne lors de la célébration officielle du 75e anniversaire de l’indépendance de l’État d’Israël.