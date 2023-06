L'ambassadeur de Moldavie en Israël proteste contre des propos d'un député de Shas

Azoulay a qualifié Lieberman d'"ignorant de Moldavie", pays où il est né et a grandi

L'ambassadeur de Moldavie en Israël, Alexandr Roitman, a envoyé une lettre au député de Shas, Yinon Azoulay, après avoir proféré des commentaires désobligeants sur la nation d'Europe de l'Est. S'adressant mercredi au plénum de la Knesset, le chef du parti Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, a déclaré que le Gaon de Vilna - un célèbre rabbin du XVIIIe siècle - étudiait les mathématiques et l'astronomie pendant son temps libre, dans une réprimande des écoles ultra-orthodoxes qui n'enseignent pas les matières fondamentales prescrites par le ministère de l'éducation.

M. Azoulay a répliqué en qualifiant M. Lieberman d'"ignorant de Moldavie", pays où il est né et a grandi. "J'ai été choqué d'apprendre que vous avez mentionné mon pays dans un contexte négatif. Je ne pouvais pas ignorer une déclaration aussi injustifiée envers mon pays et laisser cette déclaration comme une ombre sur les relations entre Israël et la Moldavie", a affirmé l'ambassadeur en ajoutant que de nombreux Juifs d'origine moldave ont contribué à la création de l'État d'Israël et à son développement.

"Je vous exhorte à vous abstenir de déclarations de ce genre à l'avenir. L'utilisation d'un tel langage n'est pas particulièrement acceptable à la lumière des centaines d'années d'histoire partagée entre le peuple juif et le peuple moldave", a-t-il écrit.

"Suite à la déclaration raciste du député Yinon Azoulai au plénum de la Knesset aujourd'hui, le président de la faction Israël Beitenu et le député Oded Forer ont soumis une lettre au président de la Knesset demandant sa destitution de la présidence de la commission d'éthique", a déclaré le parti dans un communiqué.

"Ce sont de graves déclarations racistes, non seulement prononcées sur la scène de la Knesset, mais l'orateur est également le président de la commission d'éthique de la Knesset", a réagi le député Oded Forer.

Avigdor Lieberman prône depuis longtemps l'enseignement des matières fondamentales dans les écoles ultra-orthodoxes pour faciliter leur intégration sur le marché du travail.