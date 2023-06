Jérusalem : 30 000 personnes rassemblées à la Marche des fiertés

L'événement, placé sous haute protection policière, avait fait l'objet de très nombreuses menaces de la part d'extrémistes

Quelque 30 000 personnes ont pris part à la Marche des fiertés à Jérusalem ce jeudi. L'événement, placé sous haute protection policière, s'est déroulé sans incident majeur.

Yonatan Sindel/Flash90 Gay Pride à Jérusalem, le 1er juin 2023

Décrié par le public religieux qui y voit une manifestation de dépravation violant le caractère sacré de la ville, il avait cette année encore été la cible de très nombreuses menaces, certains allant jusqu'à faire part de leur volonté "d'imiter Yishai Schlissel", ce Juif ultraorthodoxe qui avait mené une attaque à l'arme blanche lors du rassemblement dans la capitale en 2005. L'homme avait tué une adolescente de 16 ans, Shira Banki, et blessé cinq autres personnes. Un véritable traumatisme pour le pays et les défenseurs israéliens des droits LGBTQ, qui était encore dans tous les esprits.

Les dirigeants des principaux partis d'opposition, présents à la marche, ont pris la parole au parc de l'indépendance, affirmant que la lutte pour les droits LGBTQ et celle pour la préservation de la démocratie étaient une seule et même bataille. Tous ont également mis en garde contre les dérives jugées extrémistes du gouvernement.

Yonatan Sindel/Flash90 Contre-manifestation organisée en marge de la Gay Pride à Jérusalem, le 1er juin 2023

"Betsalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir et Avi Maoz essaient de nous repousser tous dans le sombre placard de leurs préjugés, le sombre placard de la peur et haine. Mais ils ne réussiront pas. Nous ne les laisserons pas faire", a déclaré Yaïr Lapid, le leader de Yesh Atid, faisant référence à l'expression "sortir du placard" qui signifie révéler son homosexualité. En 2022, Yair Lapid, alors Premier ministre, avait été le tout premier chef de gouvernement israélien à prendre part à un événement LGBT.

Yonatan Sindel/Flash90 Yair Lapid s'exprime lors de l Marche des fiertés à Jérusalem, le 1er juin 2023

"Nous n'aurons plus besoin de marcher lorsqu'il n'y aura plus de Premier ministre en Israël pour envisager de donner les clés du système éducatif à un personnage raciste, et d'allouer des millions de shekels à la 'supervision' des programmes d'éducation libérale", a affirmé pour sa part Benny Gantz, dirigeant du parti Union nationale.

Près de 20 députés ont pris part à la marche, tous issus des rangs de l'opposition.

Une contre-manifestation de taille modeste, organisée par des militants religieux, s'est déroulée en marge de la Gay Pride.