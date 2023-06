"La chaleur d'aujourd'hui est extrême et étouffante. C'est même très dur de respirer dehors"

Israël suffoque ce vendredi en raison d'une vague de chaleur extrême qui a provoqué plus de 150 feux de forêt qui ravagent le pays. Des routes ont été fermées et des avions ont été affrétés pour éteindre les incendies, mobilisant de nombreux pompiers et secouristes.

Les températures battent des records et sont comprises entre 39 et 44 degrés Celsius dans l'ensemble du pays. Avec 43,8 degrés, la localité de Beit Dagan (centre), a battu le record de température du mois de juin, le précédent record ayant été mesuré il y a 21 ans. "La chaleur d'aujourd'hui est extrême et étouffante. C'est même très dur de respirer dehors, on sent que l'air n'est pas sain. Cela rappelle le climat de Dubaï. Il y a d'ailleurs peu de personnes dehors. Si vous n êtes pas obligés de sortir, ne le faites pas!", a témoigné Shirley, habitante de Tel-Aviv pour i24NEWS.

L'allumage des feux en plein air est désormais interdit, y compris dans les zones boisées et forestières. À toutes les heures de la journée, il y a un risque élevé de brume dans la plupart des régions du pays, et les populations sensibles à la pollution de l'air sont invitées à réduire leurs activités. En raison d'une charge inhabituelle sur le système électrique, des coupures de courant se produiront dans tout le pays.