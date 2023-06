Environ 250 militants sont venus manifester devant la maison du Premier ministre

Des affrontements ont éclaté, ce vendredi soir, entre des dizaines de manifestants et la police, devant la maison du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Césarée. Les manifestants, arrivés sur place avec des mégaphones et des drapeaux, venaient contester la réforme judiciaire et la politique du gouvernement.

Shaul Golan/Ynet Netanyahu family home in Caesarea

La police a confisqué une partie du matériel et a tenté d'évacuer les protestataires par la force. La zone dans laquelle se trouve la maison du Premier ministre a également été bouclée et bloquée à la circulation.

Yonatan Sindel/Flash90

"La police agit avec une violence folle, ils ont cassé le nez à quelqu'un et essaie par tous les moyens d'évacuer les manifestants [...]", a témoigné un manifestant sur Channel 12. "La violence de la police ce soir lors de la manifestation à Césarée convient aux régimes dictatoriaux. Il n'y a qu'un seul moyen de l'arrêter : résister. Nous appelons tout le monde à se rendre samedi à Kaplan pour manifester contre la tentative de coup d'État dictatorial", a-t-il affirmé.

Selon les organisateurs, quelque 250 personnes étaient réunies devant la résidence secondaire du Premier ministre. Deux personnes ont été arrêtées par la police.