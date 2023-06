Trois soldats israéliens ont été tués samedi à la frontière israélo-égyptienne. Le terroriste, un policier égyptien, a été neutralisé

L'armée égyptienne à réagi à l'attentat terroriste perpétré par un policier égyptien, qui a coûté la vie à trois soldats israéliens samedi. Dans un communiqué, le porte-parole de l'armée égyptienne a déclaré que l'un des garde-frontières chargé de sécuriser la frontière internationale "a poursuivi des suspects de trafic de drogue. Au cours de la course-poursuite, le policier a franchi la barrière et échangé des tirs, qui ont entraîné la mort de trois soldats et blessé deux autres (...) Toutes les recherches, des mesures d'inspection et de sécurité sont prises dans la zone".

L'armée israélienne indique de son côté qu'une enquête "en étroite et pleine coopération avec l'armée égyptienne" est en cours.

Trois soldats de Tsahal ont été tués samedi lors d'un échange de tirs à la frontière israélo-égyptienne dans la zone de Paran. Le correspondant de la chaîne en anglais d'i24NEWS pour la défense, Jonathan Regev, a confirmé que les victimes israéliennes étaient des soldats du bataillon "Bardelas" de Tsahal. Le bataillon forme des soldats dont la mission est de maintenir la sécurité de la région d'Arava, qui s'étend de la mer Morte à Eilat.