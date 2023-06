Des affrontements ont éclaté vendredi entre la police et des manifestants; le député Simcha Rothman protagoniste d'un incident à New York avec des manifestants

Les manifestations contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement Netanyahou entrent dans leur 22e semaine, alors que plusieurs incidents ont d'ores et déjà eu lieu cette semaine entre des manifestants et les forces de l’ordre. 17 personnes ont été arrêtées et plusieurs blessés ont été signalés dans la nuit de vendredi, alors qu’un groupe d’environ 250 personnes manifestaient devant la résidence privée du Premier ministre à Césarée. Une nouvelle manifestation a débuté au même endroit il a environ une heure, selon nos confrères du Times of Israel.

La police a déclaré que des centaines de personnes avaient pris part à une "manifestation illégale" vendredi soir en face de la demeure du Premier ministre, refusant les ordres émis par les agents de se disperser. Les manifestants auraient également « attaqué des policiers à coups de poing et d'objets ». La police a confisqué une partie du matériel et a tenté d'évacuer les protestataires par la force. La zone dans laquelle se trouve la maison du Premier ministre a également été bouclée et bloquée à la circulation.

"La police agit avec une violence folle, ils ont cassé le nez à quelqu'un et essayé par tous les moyens d'évacuer les manifestants [...]", a témoigné un manifestant sur Channel 12. "La violence de la police ce soir lors de la manifestation à Césarée convient aux régimes dictatoriaux. Il n'y a qu'un seul moyen de l'arrêter : résister. Nous appelons tout le monde à se rendre samedi à Kaplan pour manifester contre la tentative de coup d'État dictatorial", a-t-il affirmé.

Selon les organisateurs, quelques 250 personnes étaient réunies devant la résidence secondaire du Premier ministre. La police a également arrêté 14 autres manifestants qui s'étaient rassemblés devant le poste de police de Hadera, toujours selon les organisateurs.

Un autre incident a également eu lieu à des milliers de kilomètres d’Israël, en plein coeur de New York, entre des manifestants Israéliens opposés à la réforme judiciaire et le député de la Knesset Simcha Rothman.

New York : dépôt d’une plainte contre le député Simcha Rothman

Une plainte pour “harcèlement” a été déposée ce samedi dans un commissariat de police de New York contre Simcha Rothman. Le député du parti Sionisme religieux est en déplacement à New York pour participer au défilé Celebrate Israel, prévu ce dimanche. Selon les comptes-rendus et les vidéos de l’incident, diffusées sur les réseaux sociaux, le député marchait vendredi soir dans la rue à la hauteur du 340 Maddison Avenue (centre de Manhattan) lorsqu’il a été interpellé par ce qui semble être des manifestants Israéliens hostiles à la réforme judiciaire. Visiblement énervé, le député a par la suite arraché le mégaphone de l’une des manifestantes, avant de repartir avec.

Rothman est l'une des figures clés du projet de loi très controversé de réforme judiciaire.