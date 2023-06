Israël : un enfant de 10 ans trouve un pistolet dans une piscine à boules

"Papa, viens vite, il y a une arme comme la tienne dans la piscine à boules"

Un enfant de 10 ans a trouvé un pistolet alors qu'il jouait dans une piscine à boules dans une aire de jeux à Kfar Saba. "C'est une sorte de gymnase avec des dizaines d'enfants", a expliqué le père de l'enfant, Oren. "Pendant un instant, je n'ai pas compris de quoi il parlait - une arme à feu dans un tel lieu? J'ai pensé que c'était peut-être un jouet."

"Il est venu vers moi et tout à coup il m'a dit 'Papa, viens vite, il y a une arme comme la tienne dans la piscine à boules", raconte Oren. "Il sait déjà qu'il n'a pas le droit de toucher à ce qui ressemble à un pistolet. Lorsque je me suis levé pour aller voir, il m'a pointé du doigt l'endroit où se trouvait l'arme, j'ai déplacé quelques boules et j'ai vu le pistolet noir," poursuit-il.

https://twitter.com/i/web/status/1665377374089936896

Oren a vérifié si l'arme contenait des balles, l'a ramassé puis a quitté les lieux et a appelé la police. "En 7 minutes, la police est arrivée, a pris l'arme et je suis retourné m'amuser avec les enfants. Au bout d'une heure, j'ai remarqué une personne qui courait d'une manière méfiante et hésitante. Et j'ai compris que l'arme lui appartenait".