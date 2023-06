Israël enterre les 3 soldats tués dans l'attentat à la frontière égyptienne

Israël mène une enquête conjointe avec l'Egypte pour faire la lumière sur l'attentat

Le peuple d'Israël a enterré dimanche après-midi les trois soldats tués dans l'attentat à la frontière égyptienne samedi matin, par un terroriste jihadiste qui s'est infiltré en Israël.

La sergente Lia Ben Nun, 19 ans a été enterrée dans sa ville natale Rishon Lezion, dans le centre du pays.

"Je t'aime et tu me manques déjà", a déclaré sa sœur Ofir dans son éloge funèbre. "Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant, nous étions deux et je suis désormais seule, tu étais un vrai rayon de soleil, tu étais pleine de vie et de joie. Tu me faisais toujours rire, nous nous sommes toujours souciées l'une de l'autre, quoi qu'il arrive. Je t'aime et je te promets de prendre soin de tout le monde. Nous serons forts pour toi".

Les funérailles d'Ori Izhak Ilouz ont eu lieu à Safed dans le nord du pays, tandis qu'Ohad Dahan a été enterré à Ofakim dans le sud.

Le commandant adjoint de la brigade Paran, le lieutenant-colonel Aviad, a déclaré au sujet d'Ori : "Tu as accompli chaque tâche avec le sourire. La valeur de l'amitié t'a guidé à chaque étape du chemin. Tu as créé la proximité des cœurs par amour pour les autres, tu étais un exemple de la voie à suivre".

La petite amie d'Ohad, Dana lui a rendu un dernier hommage, en pleurs: "Tu m'avais promis de prendre soin de toi et tu ne l'as pas fait, comment as-tu pu me laisser avec les plans que nous avions pour l'avenir? Tu m'as promis que nous serions ensemble pour toujours et maintenant je suis seule. Tous ceux qui me connaissent savent à quel point je suis fière de toi. Je veux que le monde entier sache qui est Ohad Dahan, mon héros."

Israël et l'Egypte mènent actuellement une enquête conjointe sur l'incident. Selon les premiers éléments, le terroriste égyptien est un jihadiste qui a agi seul et s'est infiltré via une ouverture de secours dans la barrière de sécurité.