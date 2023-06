Israël : le parti Ra'am veut le limogeage d'Itamar Ben-Gvir

Des députés arabes de la Knesset rencontreront ce soir le Premier ministre pour discuter de la violence dans le secteur arabe

Le parti arabe Ra'am a remis un document qui indique leurs revendications au Premier ministre Benjamin Netanyahou avant leur rencontre ce lundi soir, a rapporté le quotidien Maariv. Le document comprend une demande de retour des plans du gouvernement précédent concernant la prévention des meurtres dans le secteur arabe, qui ont entraîné une diminution significative de leur nombre en 2022.

De plus, le chef du parti Ra'am exige que Benjamin Netanyahou limoge Itamar Ben Gvir au poste de ministre de la Sécurité nationale ou nomme un vice-ministre chargé de gérer la lutte contre la criminalité dans le secteur arabe. Le document montre également d'autres requêtes telles que la création de nouveaux postes de police, le déploiement de forces de l'ordre supplémentaire, ainsi que la prise de mesures contre les individus et les organisations criminelles.

Oren Ben Hakoon/Flash90

En réponse, le bureau du ministre de la Sécurité nationale a déclaré : "Ce n'est que récemment que Mansour Abbas s'est opposé à la loi sur les armes, qui permettait la saisie d'armes illégales dans le secteur sans mandat d'un juge. Quiconque s'oppose à la loi sur les armes à feu et à la loi sur le chantage à la protection ne peut s'en prendre qu'à lui-même". "Le ministre Ben Gvir travaille dur, propose des lois et apporte un budget supplémentaire de neuf milliards de shekels pour renforcer la police. Nous devons rappeler que l'héritage que nous avons reçu du gouvernement précédent n'a pas été facile, mais la conduite de Mansour Abbas et ses amis, même aujourd'hui, font du mal non seulement au pays, mais aussi à ses amis et à ses électeurs."

Les membres de la Knesset rencontreront Benjamin Netanyahou ce soir et discuteront de la question de la violence et des meurtres dans le secteur arabe.