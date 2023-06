"L'Etat d'Israël se trouve dans un engrenage qui pourrait devenir mortel pour son existence"

Il est depuis des décennies le conseiller de nombreux présidents français et il n'a pas l'habitude de mâcher ses mots... L'économiste et écrivain Jacques Attali, qui vient de publier "Le monde, mode d’emploi - comprendre, prévoir, agir, protéger" était l'invité du Grand oral des GGMO.

Pour l'auteur, "le monde actuel va vers un suicide certain" s'il ne prend pas un énorme virage vers "l'économie de la vie", en concentrant ses ressources sur la santé, l’éducation, les énergies renouvelables, la sécurité, l'alimentation et la démocratie. Il oppose à celle-ci l’économie de la mort que sont notamment les énergies fossiles ou la malbouffe.

Cet ouvrage, dont l'ambition est "de rassembler ce que tout le monde devrait savoir sur la marche du monde et son avenir", se penche inévitablement sur l'échiquier politique français et le danger des extrêmes, mais aussi sur l'avenir du Moyen-Orient et d'Israël.

Aux yeux de Jacques Attali, le Rassemblement national qui menace est bien un parti pétainiste. L'écrivain pointe les freins à la liberté de penser et à la démocratie dans l'idéologie du parti d'extrême droite, mais aussi son absence de préoccupation écologique et son antieuropéanisme: "Marine Le Pen est non seulement éthiquement inacceptable, mais sa position par rapport à l'UE est dangereuse", a-t-il ajouté, affirmant que le rassemblement au sein de l’Europe n'était ni plus ni moins que "la condition de la survie de la France".

Jacques Attali, qui a voté pour la réélection d'Emmanuel Macron, adhère toutefois largement aux idées de La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon : "70 % du programme de LFI me paraît formidable", a-t-il déclaré, soulignant qu'il n'avait pas voté pour la Nupes en raison de ses désaccords avec le parti sur l'Europe et la laïcité.

Interrogé sur l'avenir d'Israël, l'écrivain s'est dit inquiet. "L'Etat d'Israël se trouve dans un engrenage qui pourrait devenir mortel pour son existence. La politique actuelle du gouvernement met le pays en situation de se retrouver face à des dirigeants palestiniens qui auront renoncé à l’idée de deux Etats pour réclamer un Etat unique, plaçant immédiatement Israël en situation d’apartheid", a-t-il assuré, affirmant que plus de la moitié des Israéliens pensaient comme lui et qu'il soutenait les manifestations.

Plus globalement, Jacques Attali se dit très optimiste pour l'avenir du Moyen-Orient, tablant sur une grande alliance des pays de la région dans les dix ou quinze prochaine années. "L’ensemble des pays du Golfe s’uniront, du Soudan à l’Iran, l’Arabie saoudite et Israël et deviendront une puissance considérable", écrit-il ainsi dans "Le monde, mode d'emploi". Une vision qui, à l'en croire, n'a rien d'une utopie.

"C’est une hypothèse très vraisemblable et certains dirigeants éclairés de la région, notamment en Israël, rêvent et travaillent à un Moyen-Orient qui rassemblera d’ici 2040, 300 à 400 millions de personnes avec des intérêts et un marché communs", a-t-il estimé, précisant qu'il excluait Benjamin Netanyahou de cette catégorie de "dirigeants éclairés". "Cette région a tous les moyens - l’intelligence, les ressources naturelles et financières - afin de devenir l’un des cœurs de la puissance mondiale", a-t-il dit. Concernant l'Iran, Jacques Attali a affirmé sa confiance dans le peuple iranien, "un peuple formidable".