Grande inquiétude dans le Néguev après l'attentat à la frontière égyptienne

Après l'attaque à la frontière égyptienne au cours de laquelle trois soldats de l'armée israélienne ont été tués, une grande inquiétude persiste dans la région du Néguev. "La crainte est qu'une attaque de ce type ne se produise dans nos localités", a affirmé Eran Doron, chef du conseil local frontalier de l’Égypte, lors d'un entretien avec le quotidien Maariv.

"Je fais confiance à Tsahal, le terroriste a traversé loin des implantations et malgré le prix très douloureux, un plus grand désastre a été évité en ne s'infiltrant pas dans la zone où vivent les habitants", a-t-il expliqué. "Si c'était un terroriste de l'État islamique, on aurait pu s'attendre à un tel acte, mais vous ne vous attendez pas à ce que nos partenaires, les Égyptiens, nous tirent dessus", a-t-il lancé en ajoutant que "ce n'est pas la première fois qu'un policier égyptien se retourne contre nous, à Hanouca en 2016 les Égyptiens ont tiré sur un cycliste. Ils sont à moins de 200 mètres des habitants", a-t-il affirmé.

Le chef du conseil a déclaré que pas une seule nuit se passe sans contrebande. "Les habitants ont très peur, ils ont l'impression que les gens ne comprennent pas l'ampleur de l'événement. Ce n'est pas un cas isolé, presque tous les soirs il y a des fusillades. Vous ne savez pas si c'est un trafiquant de drogue ou maintenant un policier égyptien qui veut vous faire du mal", a affirmé le responsable.

M. Doron a assuré qu'il était en contact étroit avec l'armée et a soutenu que l'État hébreu a besoin de renforcer ses implantations, d'augmenter le nombre d'habitants et créer des emplois.

"Si les gens déménagent ici, cela peut résoudre les problèmes de logement en Israël. Il n'y a aucune raison pour que nos résidents ne bénéficient pas d'avantages fiscaux comme dans d'autres régions. Nous avons besoin du renforcement de l'État, du développement de l'emploi, de l'agriculture, du tourisme, même dans le domaine de l'innovation, et bien sûr de renforcer l'éventail des services d'accompagnement social", a-t-il conclu.