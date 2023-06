Israël : "Nous devons nous préparer aux scénarios les plus rudes" (ministre de la Défense)

Le ministre s'est rendu au quartier général du Commandement du front intérieur à Ramla

Le ministre de la Défense, Yoav Galant, est arrivé ce lundi matin à la base du commandement du front intérieur à Ramla, en compagnie de plusieurs responsables. Le ministre Galant a procédé à une évaluation de la situation et a souligné l'importance de préparer le front intérieur en cas de guerre potentielle avec des groupes terroristes soutenus par l'Iran, comme le Hezbollah libanais.

"Si, à Dieu ne plaise, une guerre éclate, le front intérieur israélien devrait faire face à des défis que nous n'avons pas connus en 75 ans d'existence. Cela nous oblige à nous préparer en amont et de manière optimale", a averti M. Galant.

Nicole Laskavi/Ministère de la Défense Le ministre de la Défense Yoav Galant s'exprime lors d'une cérémonie au quartier général de Tsahal à Tel Aviv

"La fonction du commandement militaire à tous ses niveaux revêt une grande importance et détient un rôle décisif. Comme dans n'importe quel domaine, même sur le front intérieur, nous nous engageons à une préparation approfondie pour des performances optimales en cas d'urgence", a-t-il expliqué.

"Nous devons nous préparer aux scénarios les plus rudes dans lesquels nous devrons faire face à de nombreux défis, et prioriser les domaines nécessaires au fonctionnement de l'économie essentielle en cas d'urgence", a-t-il ajouté. "Seul le bon fonctionnement du front intérieur, avec toutes ses composantes, permettra à Tsahal et à tous les responsables sécuritaires d'accomplir les tâches au front", a-t-il conclu.