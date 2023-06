"Comment est-il possible qu'un pays supposé ami honore une organisation qui représente les meurtriers de nos enfants ?"

Une distinction qui fait polémique. Le député et président du lobby pour la lutte contre l'antisémitisme et la délégitimation d'Israël, Ariel Kellner, a dénoncé l'attribution par la France de l'Ordre national du mérite au Centre de protection des personnes (Hamoked), réclamant au président de la Knesset une réunion urgente sur le sujet.

Le Consul de France en Israël René Cottraz a décerné cette distinction au nom du président de la République à Jessica Montell, PDG de l'ONG israélienne, comme une marque de reconnaissance "pour son engagement indéfectible en faveur des droits de l'homme". Selon son site internet, le but déclaré de cette organisation est d'aider "les Palestiniens soumis à l' occupation israélienne qui cause des violations graves et continues de leurs droits".

Le député israélien soutient ainsi dans sa lettre à Amir Ohana que contrairement à ce qu'affirme la France, cette organisation est loin de respecter les droits de l'homme. "Depuis quelques années, le Centre pour la Protection de l'Individu représente régulièrement des terroristes et leurs familles face à la justice", note Ariel Kellner. "L'organisation a par exemple représenté les meurtriers du soldat Shir Hajjaj, celui des enfants Arye Shoptsek et Tedsa Tshuma assassinés à un arrêt de bus alors qu'ils rentraient chez eux, ou l'assassin de Shalom Sofer, tué alors qu'il faisait des courses."

Selon lui, ce centre est une "organisation méprisable qui sape l'existence de l'État d'Israël". Il rapporte notamment des propos récents de la PDG révélés, affirmant qu'ils font état "de son soutien sans ambiguïté au terrorisme" : "Je ne suis pas en mesure de conseiller les Palestiniens sur ce qu'ils doivent faire. Je suppose qu'ils auront une autre Intifada. J'espère que ça arrivera. Je peux comprendre pourquoi dans un combat comme celui-ci, vous devez tuer de temps en temps", aurait-elle dit. Elle se serait également déclarée en faveur du boycott contre Israël : "Je serais heureuse de voir le mouvement BDS prendre encore de l'ampleur."

"Quelqu'un imagine-t-il l'ambassadeur d'Israël en France remettant une distinction à une organisation représentant les terroristes qui ont perpétré le terrible attentat de Charlie Hebdo en France ? Comment est-il possible qu'un pays supposé ami honore une organisation qui représente les meurtriers de nos enfants ?", s'interroge le député Likoud dans sa lettre.

Dans son courrier, Arie Kellner a également souligné que depuis le début de l'année, l'Union européenne avait donné 400 000 euros à l'ONG Breaking the silence qui œuvre à dénoncer "les crimes" de Tsahal, 400 000 euros à l'Association des droits civiques et 320 000 euros au Comité public contre la torture . Autant d'organisations d'extrême gauche qui agissent, selon lui, sous couvert d'organisations de défense des droits de l'homme

"Il est du rôle de la Knesset d'examiner de près ces soutiens étrangers à des organisations hostiles à Israël. Je demande donc une réunion de la commission des affaires étrangères et de la sécurité", a-t-il écrit en conclusion.