L'université de Haïfa se classe parmi les 200 premières au monde en matière de développement durable

L'Université de Haïfa figure parmi les 200 meilleures universités du monde en termes de contribution aux objectifs de développement durable des Nations unies, selon le classement Times Higher Education Impact Rankings publié la semaine dernière.

Le classement évalue l'engagement de 1 705 universités de 115 pays à l'égard des objectifs dans quatre domaines : La recherche, la gestion, la sensibilisation et l'enseignement.

L'université de Haïfa a gagné 100 places par rapport à son classement de l'année dernière et se classe désormais aux côtés d'universités telles que le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et l'université de York au Canada.

L'université de Haïfa a été la première université israélienne à adopter les 17 objectifs de développement durable des Nations unies comme mission. L'université a obtenu les meilleurs résultats dans les domaines de l'égalité des sexes, des villes et communautés durables, du travail et de la croissance économique, ainsi que des partenariats qu'elle met en œuvre pour atteindre les objectifs de développement durable.

L'université de Haïfa est la première des deux universités israéliennes figurant dans le classement. La seconde, l'université Bar-Ilan, se classe parmi les 600 premières.

"Les universités du XXIe siècle ont le devoir de faire partie du tissu social local et mondial. Nous devons influencer, être impliqués et participer à la résolution des grands défis de l'humanité", a déclaré le recteur de l'université de Haïfa, le professeur Gur Alroey. "À l'université de Haïfa, nous avons choisi d'être un phare des valeurs et de l'enseignement supérieur pour l'ensemble de la société israélienne, et non une "tour d'ivoire"", a ajouté M. Alroey.

"Notre classement élevé dans l'indice IMPACT est une source de fierté pour l'ensemble du monde universitaire israélien et représente le résultat de l'investissement important que l'université de Haïfa a réalisé dans les domaines de la durabilité sociale et environnementale au cours des deux dernières années. Nous nous engageons à continuer à être un point d'ancrage stratégique de la société israélienne et à être une université influente, le foyer académique de tous ceux qui veulent influencer la société israélienne et l'humanité en général", a-t-il conclu.