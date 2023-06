Israël : Itamar Ben Gvir modifie les conditions d’obtention de permis de port d’arme

Depuis le mois de février et la réduction des délais d'attente pour l'obtention d'un permis de port d'arme, 11 393 licences ont été délivrées

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a annoncé mardi matin les modifications des critères d'obtention de permis de port d’arme. Les critères sont notamment assouplis pour les personnes ayant servi dans des unités combattantes au sein de l’armée israélienne, ainsi que les conscrits du programme "yeshivat hesder" qui combine service militaire et études dans des académies religieuses, sous certaines conditions. De plus, les volontaires du Magen David Adom seront pour la première fois considérés comme "volontaires des forces de secours", et donc éligibles au port d'arme, tout comme les salariés de l'organisation. Ces modifications doivent être soumises à l'approbation de la commission de sécurité nationale de la Knesset.

JACK GUEZ (AFP) Un stand de tir, dans une armurerie de la ville côtière de Tel-Aviv, en Israël

La notice "Service dans les forces de sécurité" sera mise à jour et inclura tous les soldats titulaires d'un "certificat de combattant" selon la définition établie par l'armée israélienne, alors qu’elle ne concernait jusqu’à présent que les Israéliens ayant suivi une formation spéciale au tir. Un autre changement portera sur la catégorie "employés et bénévoles des organismes de secours" afin qu'il soit également possible pour les bénévoles du Magen David Adom ayant un an d'ancienneté de déposer une demande de permis de port d’arme, et non plus seulement les salariés de l’organisme de secours.

Itamar Ben Gvir a décidé d’examiner la possibilité d'autoriser les soldats de "yeshivat hesder" et ceux qui n'ont pas terminé leur service militaire en raison d'une blessure à demander une licence, à condition qu'ils remplissent trois conditions : être âgé d’au moins 21 ans, avoir servi au moins un an dans une unité combattante de l’armée israélienne et vivre, étudier ou travailler dans une localité éligible.

Flash90 Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir

Par ailleurs, depuis le mois de février dernier, les délais d'attente pour l'obtention d'un permis de port d'arme ont été considérablement réduits. Dans ce cadre, 14 073 permis conditionnels ont depuis été accordés, 16 620 entretiens menés, 17 766 demandes déposées et 11 393 permis délivrés.

"Ce que nous faisons là est un geste pour sauver des vies et permettre à de nombreux Israéliens de réagir en temps réel", a expliqué Itamar Ben Gvir. "Nous corrigeons une injustice en permettant aux combattants qui défendent l'Etat d'Israël, de protéger leur propre vie et celle de leur famille", a-t-il conclu.