Israël : 26 000 balles et fusils dérobés dans une base du sud

Une enquête a été ouverte

L'armée israélienne a rapporté mardi que 26 000 balles et fusils avaient été dérobés au sein d'une base militaire dans le sud du pays. Une enquête conjointe de la police israélienne et de la police militaire a été ouverte.

"Les organisations criminelles ne manquent pas d'armes, mais elles manquent de munitions et c'est là que Tsahal entre en jeu et est le principal fournisseur de munitions et permet ainsi au sang de continuer à couler dans les rues de la société arabe."

Il y a environ deux ans, il y a eu une confrontation entre des soldats de Tsahal et des Bédouins venus à Tzalim pour voler des armes.