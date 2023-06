Israël : adoption d'un projet de loi durcissant les sanctions à l'égard des maris qui refusent le divorce

"Ce projet de loi est une grande nouvelle pour les victimes de refus du divorce"

La Knesset a approuvé à l'unanimité en première lecture un projet de loi durcissant les sanctions à l'encontre des maris qui refusent d'accorder le divorce. Le projet de loi, initié par le ministère des Services religieux en coopération avec la direction des tribunaux rabbiniques, vise à élargir l'arsenal d'outils afin d'endiguer le phénomène des "femmes enchaînées" (ou agounot). Ces épouses auxquelles le mari refuse obstinément de donner le guett (acte de divorce religieux), se retrouvent dès lors dans l'impossibilité de se remarier, occasionnant des souffrances qui peuvent durer des décennies.

Le projet de loi prévoit l'élargissement du panier de sanctions à disposition des tribunaux, dans le but de contraindre les époux à céder. A la faveur de cette législation, les juges pourraient notamment imposer des amendes, fermer des comptes bancaires ou bloquer des cartes de crédit. La loi consacre également la possibilité de recourir au "shaming", en publiant les noms des maris récalcitrants sur les réseaux sociaux et sur le site internet des tribunaux rabbiniques.

"La libération des agounot est l'une des mitsvot (commandements religieux) les plus importantes. Cette loi a pour but d'augmenter et de diversifier les mesures d'exécution et les sanctions dont dispose le tribunal dans le cadre de la guerre contre le phénomène obscène des refus de divorce", a déclaré le ministre des Services religieux, le rabbin Michael Malchiali.

"Ce projet de loi est une grande nouvelle pour les victimes de refus du divorce. Grâce ces outils, qui incluent des restrictions économiques et sociales, la pression sera accrue contre ce terrible phénomène, dans le but de permettre le sauvetage et la libération des femmes agounot. J'espère que cette que législation sera adoptée le plus tôt possible", a affirmé pour sa part le directeur des tribunaux rabbiniques, le rabbin Eli Ben Dahan.

Le judaïsme autorise le divorce mais uniquement par consentement mutuel, bien que ce soit au mari de remettre le guett à sa femme. Le refus de l'un des deux conjoints place dès lors celui qui voudrait sortir du lien marital dans une situation le consacrant comme enchaîné, ancré dans cette union.

En Israël, les questions de mariage et de divorce sont exclusivement dévolues aux tribunaux rabbiniques.