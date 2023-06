Israël : le "super-termite" se propage rapidement dans le pays

La municipalité de Petah Tikva a demandé aux habitants de prévenir la hotline 106 en cas de localisation des termites

Le ministère israélien de la Protection de l'environnement et la municipalité de Petah Tikva ont indiqué mardi que des termites de Formose ou "super-termites" se propagent de manière très rapide dans le pays.

Il s'agit d'une espèce envahissante, qui est considérée comme l'espèce de termite la plus nuisible au monde, mais sans danger pour l'homme. Ils se cachent et se reproduisent sur les surfaces de bois en général.

Il est recommandé de fermer les fenêtres des maisons et d'éteindre les lumières lorsque l'on aère.

Le termite de Formose est nocif pour l'arbre et ses produits, mais ne pique pas et ne transmet pas de maladies. En Israël, il a été identifié avec certitude à Petah Tikva et à l'est, notamment à Givat HaShlosha, Kfar Sirkin, Nahalim, Nofach et Mazor.

Les termites prennent leur envol en masse de fin mai à juillet. Ils mesurent environ 4 cm de long, sont de couleur marron clair et leurs ailes sont de longueur égale et beaucoup plus longues que l'abdomen.

La municipalité de Petah Tikva a demandé aux habitants de prévenir la hotline 106 en cas de localisation des termites, et en cas de suspicion de détérioration de meubles et de produits en bois à l'intérieur de la maison.

Le ministère de la protection de l'environnement a élaboré un plan stratégique pour faire face à l'invasion des termites, où un budget de 1,7 million de shekels sera alloué pour localiser et surveiller les termites dans les arbres à l'aide d'un système de capteurs spécial.