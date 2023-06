Les Israéliens se sentent plus en sécurité, mais plus divisés (sondage)

26 % des Israéliens font confiance à la Knesset actuelle

Selon un sondage publié mardi par l'Israel Democracy Institute (IDI), les Israéliens sont plus optimistes quant à la sécurité nationale qu'ils ne l'étaient il y a un mois, mais ils se sentent toujours fortement divisés, notamment concernant le projet de réforme judiciaire.

43% des personnes interrogées se disent optimistes quant à la sécurité nationale d'Israël soit une augmentation significative par rapport aux 34% du mois dernier.

Concernant la stabilité du gouvernement, le public est partagé quant à savoir si le gouvernement tiendra ou non un mandat entier, avec 44% disant qu'ils le croient et 43,5% qui ne le pensent pas.

Le sondage révèle également que 26 % des Israéliens font confiance à la Knesset actuelle. À titre de comparaison, entre 2003 et 2012, 40,6 % du public ont fait confiance à la Knesset en moyenne et entre 2013 et 2022, 30,5 %.

La confiance du public dans le gouvernement est également passée de 21 % en juin 2021 à 29 % en mai 2023.

La confiance dans la Haute Cour de justice est quant à elle restée stable, 43 % du public exprimant sa confiance dans l'institution.

Le projet de réforme judiciaire du gouvernement a été gelé jusqu'à juillet prochain.