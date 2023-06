Israël/Attaque à la frontière égyptienne : "Il faut tout faire pour que cela ne se reproduise plus" (chef d'état-major)

"Nous avons d'excellents bataillons et vous faites un travail remarquable"

"L'attaque de la 80e division est un incident difficile, nous avons perdu trois soldats dans un incident opérationnel contre une seule menace, contre un seul terroriste, un policier égyptien, et les résultats sont difficiles", a déclaré mardi le chef d'état-major de l'armée israélienne Herzi Halevi lors d'une discussion avec des soldats du commandement nord et trois jours après que trois soldats israéliens ont été tués samedi par un terroriste égyptien.

"Notre travail est de tout faire pour éviter que cela ne se produise plus. Nous avons d'excellents bataillons et vous faites un travail remarquable", a-t-il affirmé aux soldats lors d'un exercice militaire majeur simulant une guerre sur plusieurs fronts. "Tout faire signifie aussi pour vous : vigilance, attention... et regardez, nous avons vraiment, vraiment confiance en vous," a-t-il ajouté aux soldats.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi s'est entretenu mardi au téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. M. Sissi a reçu un appel de M. Netanyahou "concernant l'échange de tirs qui a eu lieu à la frontière égypto-israélienne" samedi, et ils ont souligné "l'importance de la coordination entre les deux pays pour élucider les circonstances" de cet incident, a déclaré le porte-parole de la présidence égyptienne dans un communiqué.

M. Sissi a "présenté ses condoléances" à M. Netanyahou, a indiqué de son côté le bureau du Premier ministre israélien.