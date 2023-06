Israël : "Nous avons une meilleure réponse à toutes les armes dont nos ennemis se vantent" (ministre de la Défense)

"Si le Hezbollah déclenche une guerre contre Israël, nous le frapperons durement et renverrons le Liban à l'âge de pierre"

Le ministre de la défense, Yoav Galant, a répondu mardi aux allégations de l'Iran concernant la mise au point d'un missile hypersonique, en affirmant qu'Israël aura "toujours une solution pour le contrer".

"J'entends nos ennemis se vanter de la mise au point de diverses armes, mais nous aurons toujours une meilleure réponse - dans les airs, en mer et sur terre, avec des capacités défensives et offensives", a déclaré M. Galant lors d'une visite au Commandement Nord de l'armée, dans le cadre d'un exercice de grande envergure.

Ariel Hermoni/Ministère de la Défense Le ministre israélien de la Défense Yoav Galant

"Nous saurons comment protéger les citoyens d'Israël et comment porter un coup fatal à nos ennemis si, Dieu nous en préserve, ils commencent une guerre contre nous", a-t-il déclaré, selon des propos fournis par son bureau.

M. Galant a rencontré des officiers supérieurs qui dirigent un exercice dans le nord d'Israël, dans le cadre de l'exercice "Main ferme" de l'armée israélienne, qui dure deux semaines. L'exercice est axé sur une guerre potentielle sur plusieurs fronts avec l'Iran et ses mandataires terroristes au Moyen-Orient, tels que le Hezbollah libanais. "Si le Hezbollah commet une erreur et déclenche une guerre contre Israël, nous le frapperons durement et renverrons le Liban à l'âge de pierre", a-t-il ajouté.

L'Iran a dévoilé mardi le premier missile balistique hypersonique conçu localement, en présence du président Ebrahim Raïssi qui a salué une nouvelle arme qui "va rendre le pays plus fort".