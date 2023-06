Dans une guerre multi-arènes, il s'agit d'un type de dommage différent que celui que nous avons l'habitude de voir

Depuis deux semaines, Israël organise un exercice militaire de grande envergure, au cours duquel toutes les unités et tous les commandements de Tsahal s'exercent aux défis de la guerre multi-arènes. Matthias Inbar, journaliste i24NEWS et spécialiste des questions sécuritaires a interviewé le colonel Sharon Itach, commandant du district de Haïfa au sein du commandement du Front intérieur.

"C'est la première fois que nous pratiquons cet exercice à une telle échelle, nous comprenons que dans un tel cas le défi sera très important et c'est pourquoi nous faisons cet exercice", a affirmé Sharon Itach.

Matthias Inbar : Une guerre multi-arènes - également en termes de portée, de quantité et d'impact direct des roquettes en provenance de toutes les directions ?

Sharon Itach : La portée du tir, la quantité de tirs, les poids et les types d'armes, mais aussi le nombre de pays qui participeront à ce type d'opération. C'est quelque chose qui n'est plus de l'ordre d'une guerre telle que nous la connaissons comme c'était le cas lors des rounds précédents. C'est une guerre avec des caractéristiques complètement différentes et notamment l'utilisation du cyber.

M. I : L'étendue des dégâts dans ce scénario équivaudrait à un pays paralysé ?

S. I : Pas paralysé, mais le Front intérieur subira des dommages importants dans ce type de guerre, et il existe donc de nombreux processus ici, à la fois opérationnels et sur le plan civil pour réduire les dommages. Dans une guerre multi-arènes, il s'agit d'un type de dommage différent que celui que nous avons l'habitude de voir.

M. I : Pouvez-vous définir l'impact, en termes de quartiers et de zones touchés?

S. I: Il ne s'agit pas d'un quartier ou d'une zone touchée, il s'agit d'un éventail plus large de vulnérabilité et de capacités d'urgence. Nous savons comment y faire face mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de blessés.

M. I : Cela signifie que vous saurez comment faire face aux catastrophes sur le front intérieur, la question est de savoir s'il y a suffisamment de normes et de personnel mobilisé lors d'une guerre multi-arènes ?

S. I : Nous ne sommes pas en crise de personnel, certainement pas au sein du Front intérieur, et nous avons du personnel de réserve. Lors des guerres, nous tenons compte du fait que le déploiement des réservistes est différent de ce que nous vivons en temps normal mais malgré tout, je ne prévois aucune difficulté particulière. Les défis seront cependant très complexes.

M. I : Que pouvez-vous dire au grand public lorsqu'il apprendra qu'il y a des défis importants qui n'existent pas encore?

S. I : C'est la coordination de nos attentes avec le citoyen. Tant que le public est attentif à nos instructions et se comporte correctement en temps réel, la portée des impacts sera considérablement différente. Tant que le public et les élus coopèrent avec nous, cela aidera.

M. I : Il y a un problème avec les espaces protégés, notamment en termes de quantité. Est-ce également pris en compte, qu'il existe des abris à Haïfa, Tel-Aviv et d'autres villes qui ne sont pas accessibles à beaucoup de gens?

S. I : La réponse est oui. Nous connaissons cette lacune, nous faisons des démarches avec les autorités locales pour cela, et aujourd'hui nous savons que dans ces endroits les autorités savent répondre aux citoyens qui n'ont pas d'endroit où se protéger des tirs et il n'y a toujours pas de réponse pour tout le monde. Dans les guerres de ce type, la métropole de Haïfa sera une cible importante pour l'ennemi et les quantités de tirs seront évidemment plus importantes. Nous sommes également conscients de l'histoire des lacunes en matière de protection. En écoutant les recommandations du Front intérieur et des autorités, nous prendrons de nombreuses mesures qui réduiront les lacunes en matière de protection et permettront de sécuriser les résidents qui manquent d'abris y compris en évacuation la population.