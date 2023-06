Israël : 50 000 places vendues en deux heures pour le concert de Bruno Mars

Le premier concert du chanteur en Israël aura lieu au parc HaYarkon de Tel-Aviv le 4 octobre prochain

Pas moins de 50 000 billets pour le concert de Bruno Mars en Israël vendus en deux heures. La vente des places qui a commencé jeudi matin à 8h a été prise d'assaut par les fans. Dès son ouverture, le site Ticketmaster a rencontré des bugs en raison du très grand nombre de demandes, dont certaines n'ont pu aboutir malgré des tentatives répétées.

Live Nation, producteur du concert basé aux Etats-Unis, a ainsi rapporté la vente d'un nombre astronomique de plus de 50 000 billets en quelques heures seulement, signalant que les encombrements sur le site se poursuivent dans l'espoir d'acquérir les 35 000 autres.

(Photo by Charles Sykes/Invision/AP File)

Les prix élevés des places sont donc loin de rebuter les fans, prêts à tout pour assister au premier concert du chanteur américain en Israël, qui aura lieu au parc HaYarkon de Tel-Aviv le 4 octobre prochain. Face à cet engouement, les organisateurs de l'événement pourraient décider d'une deuxième date de concert.

L'interprète de "Just the way you are", Locked out of heaven et "Uptown Funk", qui a débuté sa carrière solo en 2010, s'est hissé parmi les artistes les plus populaires au monde, chacun de ses titres se transformant en succès. La star a déjà remporté 15 Grammy Awards ainsi et plusieurs autres récompenses.