Israël : la société arabe manifeste contre la criminalité

99 personnes ont été tuées dans le secteur arabe depuis le début de l'année

Une manifestation a été organisée vendredi dans le secteur arabe en Israël contre la criminalité et les violences qui font rage, alors qu'une jeune fille de 18 ans a été tuée aujourd'hui à Yarka en Galilée dans une fusillade. C'est la 99e victime dans la société arabe depuis le mois de janvier.

Hier, 5 personnes ont été tuées dans une station de lavage automobile à Yafia près de Nazareth. Un "massacre" de trop qui a mobilisé les manifestants à sortir dans la rue ce vendredi.

Des milliers d'Arabes ont défilé près de Nazareth, dans le nord du pays.

"C'est mon droit de vivre en sécurité" et "Yafia a perdu ses fils", pouvait-on lire sur une banderole lors du rassemblement.

Une foule a participé dans l'après-midi aux obsèques de deux des morts de la fusillade de la veille à l'église grecque-catholique de Yafia. Les trois autres victimes devaient être inhumées ensuite selon le rite musulman.

Selon des experts, les gangs arabes ont accumulé d'importantes quantités d'armes au cours des deux dernières décennies et sont impliqués dans des activités telles que le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains, la prostitution, l'extorsion et le blanchiment d'argent.

Le président Herzog a publié sur Twitter un message, déclarant que le pays se trouvait dans une situation d'urgence face aux crimes dans la société arabe.

"L'État d'Israël fait face à une vague de violence et de criminalité extrêmes. La criminalité frappe d'abord et avant tout la société arabe, mais elle ne s'arrête pas là. Comme c'est le cas pour le terrorisme - il n'a pas de frontières. Des meurtres et encore des meurtres, des femmes et des hommes, de tout âge", a-t-il écrit.