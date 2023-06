Les USA restituent à Israël des documents utilisés dans le procès de l'ancien nazi John Demjanjuk

L'ancien nazo avaot été reconnu coupable du meurtre de 29 000 Juifs au camp de Sobibor

Le département américain de la Justice a remis la semaine dernière à Israël les documents originaux prouvant les liens entre John Ivan Demjanjuk - surnommé "Ivan le Terrible" - et l'organisation SS nazie, utilisés par le parquet israélien lors de son procès en 1987, à l'issue duquel il avait été reconnu coupable et condamné à mort.

Extradé des Etats-Unis où il s'était réfugié en 1951, John Demjanjuk avait été condamné par un tribunal spécial de Jérusalem pour l'assassinat de plus de 100 000 Juifs dans le camp d'extermination de Treblinka, en Pologne. Mais en 1993, un panel élargi de cinq juges de la Cour suprême avait cassé le jugement, déterminant, après examen de dossiers du KGB, que son identification comme "Ivan le Terrible" était discutable. Demjanjuk avait alors été acquitté et renvoyé aux États-Unis.

A la suite d'un nouveau procès ouvert contre lui par les Etats-Unis en 2001, lesdits documents avaient été transférés par Israël au parquet américain, afin de justifier la déchéance de nationalité de l'ancien nazi et son renvoi en Ukraine, son pays natal.

Puis en 2008, l'Allemagne demandé à l'Ukraine l'extradition de John Demjanjuk, pour sa responsabilité dans le meurtre de plus de 29 000 prisonniers juifs au camp d'extermination de Sobibor en 1943. L'homme a ainsi été expulsé vers l'Allemagne, et les fameux documents détenus par les Etats-Unis envoyés à Munich afin d'être utilisés dans la procédure pénale qui a été menée contre lui par un tribunal de la ville. Celui-ci l'avait finalement reconnu coupable en 2011. L'ancien nazi était mort un an plus tard.

Les documents ont été remis lors d'une rencontre historique à Jérusalem entre le représentant du Département américain de la Justice, Eli Rosenbaum, le représentant du ministère israélien de la Justice, l'avocat Efrat Greenbaum, et Yonatan Matios, directeur des archives photographiques de la division des archives de Yad Vashem.

Au cours de cette rencontre, Eli Rosenbaum a partagé ses expériences en tant que procureur dans les affaires de criminels de guerre nazis, et en particulier dans la gestion des poursuites contre Demjanjuk aux États-Unis, lorsqu'il dirigeait le département des enquêtes spéciales au ministère américain de la Justice. Il a souligné l'importante coopération qu'il avait reçue d'Israël, et noté que la restitution de ces documents symbolisait pour lui "la fermeture d'une boucle".