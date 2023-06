Israël : Lieberman prêt à former une coalition avec Netanyahou mais "sans les messianiques"

"Si Netanyahou est prêt à se séparer de ses partenaires 'naturels', je travaillerai de toutes mes forces avec lui"

Le député Avigdor Lieberman, président du parti russophone Yisrael Beytenu, et dont le refus de rester dans une coalition avec les partis ultra-orthodoxes, fin 2018, avait conduit à un cycle interminable d'élections en Israël, a déclaré samedi soir sur Twitter qu'il n'excluait pas de rejoindre une coalition dirigée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

"Il est vrai que je ne crois pas un mot de ce que dit Netanyahou, mais il n'y a pas de désaccord personnel ou de disqualification personnelle", a déclaré Lieberman

"J'ai dit à de nombreuses reprises que l'État d'Israël avait besoin d'un gouvernement sioniste et libéral, qui inclut le parti Likoud, mais sans les partis haredi et messianiques", a-t-il ajouté, faisant allusion aux partis ultra-orthodoxes, et aux formations Sionisme religieux de Betzalel Smotrich et Otzma Yehudit (Force juive) d'Itamar Ben-Gvir.

"Si Netanyahou est prêt à se séparer de ses partenaires 'naturels', je travaillerai de toutes mes forces pour former un gouvernement sioniste et libéral avec un programme clair : élaborer une constitution et séparer les questions de religion et d'État", a encore souligné l'ancien ministre de la Défense.

Avigdor Lieberman a été l'un des acteurs clés de l'effondrement de la 20e Knesset en 2018. Il a quitté le gouvernement en raison de divergences sur une loi concernant l'enrôlement des ultra-orthodoxes dans l'armée israélienne et sur un cessez-le-feu conclu après un cycle de conflits avec le Hamas. Cette crise de coalition avait conduit à des élections anticipées.

ABIR SULTAN (POOL/AFP) L'ex ministre de la Défense israélien Avigdor Lieberman et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, près de Jérusalem, le 2 juin 2016

Lors des élections d'avril 2019, il a refusé de rejoindre une coalition dirigée par Netanyahou, entraînant ainsi trois autres tours d'élections jusqu'à la formation du gouvernement Bennett-Lapid en 2021. Bien qu'il ait exprimé des réserves par le passé à l'égard des politiciens arabes, il a pris part à la précédente coalition qui incluait le parti islamiste Ra'am de 2021 à 2022.

Ces dernières années, Lieberman a déclaré à plusieurs reprises qu'il refusait de siéger dans une coalition avec Netanyahou. Le mois dernier, il avait déclaré que le Premier ministre "mérite de souffrir en enfer tous les jours" après l'adoption du budget de l'État.